Все причастные к Ходжалинскому геноциду должны предстать перед Международным уголовным судом - пакистанское издание

БАКУ /Trend/ - Армяне, совершившие геноцид в городе Ходжалы 31 год назад, должны предстать перед Международным уголовным судом.

Как передает Trend, об этом говорится в статье в известной пакистанской газете Daily Times.

В результате этой ужасной трагедии армянскими военными образованиями были жестоко убиты 613 невинных мирных жителей, включая детей и женщин, и сотни других были взяты в заложники, из их домов насильственно были изгнаны более 7 тысяч человек, говорится в статье.

Автор отмечает, что посетил освобожденные территории, спустя год после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, у него была возможность своими глазами увидеть, что, армяне сделали с этим местом.

"Они разрушили весь регион. Они не только изгнали миллионы людей из своих домов, но и полностью разрушили и разграбили инфраструктуру, нанесли непоправимый ущерб окружающей среде. Этот прекрасное место, которое можно назвать самым красивым туристическим направлением в мире,усилиями этих варваров за 30 лет было превращено в руины. Дома и мечети были разрушены, а музеи и исторические места стерты с лица земли", - сказал он.

Автор вспомнил бесчисленные истории о зверствах армян в Карабахском регионе Азербайджана, которые вызывают слезы на глазах.

"Когда я услышал несколько историй от местных жителей, я никогда по-настоящему не думал, что в этом мире все еще есть такие жестокие люди. Те армяне, которые стояли за этим геноцидом, должны быть привлечены к Международному уголовному суду и наказаны. Кроме того, международное сообщество должно ввести санкции против Армении и сделать это примером для остального мира", - добавил он.