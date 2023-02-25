Фигурантка коррупционного скандала Ева Кайли обвиняется в лоббировании интересов Армении

БАКУ/Trend/ - Фигурантка коррупционного скандала бывший вице-председатель Европейского парламента Ева Кайли теперь обвиняется в лоббировании интересов Армении. Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной EU Today.

Как сообщается, у Евы Кайли довольно тесные отношения с группой дружбы ЕС-Армения, которая связана с Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию (EAFJD), известной своей лоббистской деятельностью под руководством Каспара Карампетяна, торговца "кровавыми алмазами".

В статье подчеркивается, что EAFJD занималась лоббироваием интересов армян в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и была задействована в организации незаконных поездок членов Европарламента в Карабах в период оккупации Арменией.

«Практически все страны мира признают эти районы как суверенную территорию Азербайджана", - говорится в материале.

В частности, в статье упоминается, что в августе 2019 года член Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн вместе со своей женой армянского происхождения посетил Карабах, который тогда находился под оккупацией Армении. Визит был организован EAFJD. Их также сопровождал Каспар Карампетян. Позже Федеральное министерство иностранных дел Германии осудил этот визит.

В материале отмечается, что Ева Кайли выступала против выдачи азербайджанским дипломатам шенгенской визы, аргументируя свою позицию тем, что якобы Азербайджан «пытается вторгнуться в Карабах» несмотря на то, что Карабах, бесспорно, является территорией Азербайджана. Кроме того, что она также известна своим враждебным отношением к Турции, которая, как она утверждает, якобы может «вторгнуться в Армению».

В статье подчеркивается, что по всей видимости, «Катаргейт», является лишь верхушкой айсберга, так как подозрительные неправительственные организации со своей деятельностью подрывают мирный процесс на Южном Кавказе.