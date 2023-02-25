Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:59)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между МККК и Азербайджаном, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди.

На встрече министр Джейхун Байрамов отметил важность деятельности МККК в Азербайджане.

Была выражена удовлетворенность усилиями по свободному передвижению по Лачинской дороге автомобилей, включая транспорт МККК, грузов и граждан.

Также была отмечена важность устранения ситуации, вызвавшей протесты.

Глава МИД подчеркнул, что с учетом того, что по Лачинской дороге за последние месяцы проехало более 3000 транспортных средств, а также другие факты, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачинская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против армянских жителей применена "блокада" и возникла "напряженная гуманитарная ситуация". В то же время было отмечено, что еще в декабре 2022 года азербайджанская сторона выразила готовность в случае необходимости оказать помощь местным жителям армянского происхождения напрямую или через МККК.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)