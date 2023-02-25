Утверждения Армении о якобы "перекрытии" Азербайджаном Лачинской дороги необоснованны - министр

БАКУ /Trend/ - С учетом того, что по Лачинской дороге за последние месяцы проехало более 3000 транспортных средств, а также других фактов, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачинская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против армянских жителей применена "блокада" и возникла "напряженная гуманитарная ситуация".

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Также на встрече было отмечено, что еще в декабре 2022 года азербайджанская сторона выразила готовность в случае необходимости оказать помощь местным жителям армянского происхождения напрямую или через МККК.

(Перевод: Фидан Мустафаева)