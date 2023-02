Представители Международной коалиции посетили территорию, где были убиты ходжалинцы (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:42)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" (Kojaly: Reconcile to Recognize Coalition) посетили "Коридор смерти", находящийся на дороге между Ходжалы и Агдамом, где были убиты ходжалинцы.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что 26 февраля 1992 года во время оккупации Ходжалы армянские террористы сказали, что эта дорога якобы будет предоставлена ​​в качестве «гуманитарного коридора», однако убили там сотни мирных жителей.

Все это нашло отражение и в заявлении зарубежных правозащитников, впервые посетивших эти территории.

"Открытое нарушение международного гуманитарного права — то, что мирные жители были убиты при попытке спасти свою жизнь — было подтверждено и задокументировано такими международными организациями, как Human Rights Watch (HRW) и Memorial», — говорится в заявлении Коалиции.

Зарубежные правозащитники, являющиеся членами Коалиции, также встретились со свидетелями Ходжалинской трагедии. Известная правозащитница, председатель Ассоциации "Матери Сребреницы" Мунира Субашич, которая была свидетелем резни в Сребренице, провела трогательную беседу с Мехрибан Векиловой, попавшей в плен во время трагедии в Ходжалы и потерявшей дочь, которой было всего 3 дня. Та страшная ночь стала еще одним доказательством того, что армянский вандализм растоптал все человеческие ценности.

Затем члены Коалиции посадили оливковое дерево в память о невинных жертвах на месте, где "гуманитарный коридор" превратился в "коридор смерти", всего в 9 км от Ходжалы. Рядом с оливковым деревом, символизирующим призыв к миру, был размещен плакат с девизом коалиции "Без справедливости нет доверия, без доверия нет примирения" ("Without justice there's no trust, without trust there's no reconciliation").

В заявлении Международной коалиции, озвученном председателем Итальянской федерации по правам человека Антонио Станго, отмечено, что путь к миру лежит через правосудие, а прочный мир может быть достигнут только путем устранения последствий военных преступлений, совершенных в прошлом.

"Сегодня мы находимся в 9 км от Ходжалы, в "гуманитарном коридоре", превратившемся в "коридор смерти". Наша поездка стала возможной благодаря освобождению этих земель. Мы также уверены, что скоро проведем такие церемонии памяти и в Ходжалы", - говорится в заявлении.

Также отмечено, что в условиях, когда конфликт закончился, настало время действовать и международному гражданскому обществу. "Эти попытки должны быть направлены на прекращение безнаказанности и молчания, установление справедливости в отношении Ходжалы и достижение мира на такой здоровой основе", – говорится в заявлении.

В завершение было отмечено, что практическая программа Коалиции под названием "Признание и примирение" будет представлена на конференции ​​в Баку завтра.

В рамках поездки члены делегации также посетили Агдамскую Джума мечеть и Аллею шехидов в Агдаме, вознесли молитвы за упокой душ похороненных там жертв трагедии. На встрече в специальном представительстве Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, они были проинформированы о проводимой работе по восстановлению религиозных и культурных памятников в Карабахе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)