ОТГ распространила заявление в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств распространила заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в субботу Trend, в заявлении говорится, что исполняется 31 год со дня геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против азербайджанских мирных жителей.

"В результате этой кровавой резни, являющейся преступлением против человечности, было убито 613 человек, из них 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, были взяты в заложники 1 275 человек. Горькая память о Ходжалы до сих пор в сердцах наших азербайджанских братьев. Мы, Организация тюркских государств, с глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинского геноцида, и заявляем, что всегда находимся плечом к плечу с азербайджанским народом и правительством", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)