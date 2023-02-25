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Президент Турции высоко оценил оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь

Политика Материалы 25 февраля 2023 19:03 (UTC +04:00)
Президент Турции высоко оценил оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спасатели и врачи с большой решимостью продолжают свою деятельность в зоне землетрясения.

Об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Trend.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном, и поблагодарил за это.

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