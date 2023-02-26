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Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Политика Материалы 26 февраля 2023 10:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, посетил воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику Ходжалинскому геноциду, почтил память жертв трагедии.

Ровно 31 год назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в Ханкенди 366-го полка советской армии сровняли с землей город Ходжалы. В ходе очередной массовой расправы, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка - одного из родителей.

Уже долгие годы Азербайджанское государство проводит системную работу, направленную на доведение до международной общественности правды о Ходжалинской трагедии, признание ее как акта геноцида. Истинная суть этого страшного геноцида, произошедшего на глазах всего мира, была раскрыта только после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в 1993 году, в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

Президент Ильхам Алиев определил разоблачение тех, совершил Ходжалинский геноцид, и подробное информирование международной общественности о произошедшем как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Предпринимаются последовательные шаги с целью доведения до мира правды о Ходжалы, дачи этому геноциду объективной оценки.

По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет системную и последовательную деятельность по доведению до мира фактов о Ходжалинском геноциде как об одном из самых трагических событий в истории человечества. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, активизировала пропагандистскую работу в данном направлении. В рамках этой кампании страшные факты о трагедии доведены до широкой международной общественности, во всех уголках планеты миллионы людей узнали истинное лицо армянских националистов.

Блистательная Победа доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вписала 2020 год в историю Азербайджана как год Победы. Несокрушимая политическая воля, мощный экономический потенциал, доблестная армия, единство народа и лидера, высокий душевный настрой в обществе, патриотизм, решимость обеспечили историческую Победу. Был положен конец тридцатилетнему ожиданию, наши земли освобождены от ненавистного врага, обеспечена территориальная целостность страны. Сегодня наш народ с высоко поднятой головой посещает памятник «Крик матери» в Баку, потому что мы отомстили за жертв Ходжалинского геноцида, за всех наших шехидов. День памяти Ходжалинского геноцида стал уже символом единства и патриотизма азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
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