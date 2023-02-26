Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, посетил воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику Ходжалинскому геноциду, почтил память жертв трагедии.

Ровно 31 год назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в Ханкенди 366-го полка советской армии сровняли с землей город Ходжалы. В ходе очередной массовой расправы, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка - одного из родителей.

Уже долгие годы Азербайджанское государство проводит системную работу, направленную на доведение до международной общественности правды о Ходжалинской трагедии, признание ее как акта геноцида. Истинная суть этого страшного геноцида, произошедшего на глазах всего мира, была раскрыта только после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в 1993 году, в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

Президент Ильхам Алиев определил разоблачение тех, совершил Ходжалинский геноцид, и подробное информирование международной общественности о произошедшем как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Предпринимаются последовательные шаги с целью доведения до мира правды о Ходжалы, дачи этому геноциду объективной оценки.

По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет системную и последовательную деятельность по доведению до мира фактов о Ходжалинском геноциде как об одном из самых трагических событий в истории человечества. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, активизировала пропагандистскую работу в данном направлении. В рамках этой кампании страшные факты о трагедии доведены до широкой международной общественности, во всех уголках планеты миллионы людей узнали истинное лицо армянских националистов.

Блистательная Победа доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вписала 2020 год в историю Азербайджана как год Победы. Несокрушимая политическая воля, мощный экономический потенциал, доблестная армия, единство народа и лидера, высокий душевный настрой в обществе, патриотизм, решимость обеспечили историческую Победу. Был положен конец тридцатилетнему ожиданию, наши земли освобождены от ненавистного врага, обеспечена территориальная целостность страны. Сегодня наш народ с высоко поднятой головой посещает памятник «Крик матери» в Баку, потому что мы отомстили за жертв Ходжалинского геноцида, за всех наших шехидов. День памяти Ходжалинского геноцида стал уже символом единства и патриотизма азербайджанского народа.