Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана во время армянской агрессии, мы с глубокой скорбью чтим память жертв.

Правосудие должно восторжествовать, чтобы положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе", - говорится в публикации.