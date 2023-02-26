Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде - МИД Азербайджана

Политика Материалы 26 февраля 2023 10:20 (UTC +04:00)
Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде - МИД Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана во время армянской агрессии, мы с глубокой скорбью чтим память жертв.

Правосудие должно восторжествовать, чтобы положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе", - говорится в публикации.

Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде - МИД Азербайджана
Правосудие должно восторжествовать над виновными в Ходжалинском геноциде - МИД Азербайджана
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости