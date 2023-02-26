Джейхун Байрамов рассказал о предстоящем визите Лаврова в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан станет хорошей возможностью.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника Холджалинскому геноциду.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены многие вопросы, связанные с азербайджано-российской повесткой.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля.

Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном. Ожидаются переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана, Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года.