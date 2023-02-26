В турецком издании Hürriyet опубликована статья о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - В англоязычной ежедневной турецкой газете Hürriyet Daily News опубликована статья о Ходжалинском геноциде, сообщает Trend.

В статье говорится, что в ночь на 26 февраля 1992 года произошла самая страшная резня первой карабахской войны.

"Ходжалинский геноцид унес жизни сотен ни в чем не повинных азербайджанцев. Армянские вооруженные силы, начавшие штурм азербайджанского города Ходжалы, не проявили никакого милосердия к женщинам, старикам или детям. Несмотря на то, что для того, чтобы жители Ходжалы могли покинуть город, был создан так называемый "коридор", по дороге эти люди подверглись нападению. В результате резни были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, тысяча человек были ранены в результате жестоких пыток, и 1 275 были захвачены в плен. Многие жители города пропали без вести, и их судьба по сей день остается неизвестной", - говорится в статье.

В публикации упоминалось, что многие журналисты и фотографы как из Азербайджана, так и со всего мира показали ужасающие кадры этого геноцида. Такие влиятельные таблоиды, как New York Times, журнал TIME, The Independent и многие другие издания, освещали это событие.

"В частности, кадры, снятые известным азербайджанским журналистом Чингизом Мустафаевым, стали одними из самых запоминающихся, и потрясли весь мир", - отмечается в статье.

Автор отмечает, что печальная реальность такова, что, когда происходят вооруженные конфликты, дети больше всего страдают от последствий военных действий. После того, как были убиты 8 азербайджанских семей, 25 азербайджанских детей остались без обоих родителей, 130 детей потеряли одного из своих родителей, а 76 детей получили различные травмы.

"Документальный фильм под названием "Они никогда не вырастут", посвященный детям Ходжалы, созданный при содействии Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана и Общественного объединения "Признание армянской агрессии", описал истории тех, кто смог пережить эту резню", - говорится в статье.

"То, что произошло в Ходжалы 31 год назад во время первой карабахской войны, это грубое нарушение Декларации ООН о защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и вооруженных конфликтах. Эта резня - лишь одна часть масштабной этнической чистки, которую армянские вооруженные силы проводят против азербайджанского народа. Тем не менее, даже когда будет достигнут мир с армянской стороной, Азербайджан никогда не сможет смириться с этой болью и потерями, обрушившимися на его народ. Эти кровавые страницы истории запомнятся навсегда", - говорится в заключении статьи.