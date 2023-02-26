Президент Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером 26 февраля в Баку.

Подчеркнув, что Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают, Президент Ильхам Алиев высоко оценил это.

Поблагодарив за поддержку, оказываемую банком проектам, реализуемым нашей страной, глава государства отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества с точки зрения как процессов развития на региональном уровне, так и «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030», которые уже начали претворяться в жизнь в нашей стране.