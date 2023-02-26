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Президент Ильхам Алиев: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для Азербайджана одним из самых приоритетных направлений

Политика Материалы 26 февраля 2023 14:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для Азербайджана одним из самых приоритетных направлений

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БАКУ/Trend/- Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером 26 февраля в Баку.

Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии нашей страны, Президент Ильхам Алиев сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов.

Глава государства подчеркнул, что удачное географическое положение нашей страны и созданная благоприятная бизнес-среда, богатый экономический потенциал Азербайджана создают хорошую основу для будущего сотрудничества и процессов развития.

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