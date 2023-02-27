В Азербайджане внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 1 июля 2022 года №1732 "Об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость" и "Об отмене указа об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость" от 2 ноября 2017 года №1654".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно документу, в указ вносятся следующие изменения:

- в части 4 число "2022" заменяется цифрами "2023".

- к "Перечню сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость", утвержденному настоящим указом, прилагаются разделы 44-1 и 46-1 следующего содержания:

44-1 2835 26 000 0 Другие фосфаты кальция 46-1 2922 50 000 0 Треонин

Таким образом, срок действия частей 1-26 и 44-53 перечня, утвержденного частью 1 настоящего указа, продлен до 31 декабря 2023 года. Ранее этот срок составлял до 31 декабря 2022 года.

С перечнем сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, можно ознакомиться по ссылке.