Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провела встречу с военнослужащими, несущими службу в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встречах были изучены морально-психологическое состояние и служебно-бытовые условия личного состава, даны ответы на интересующие личный состав вопросы, проведены просветительские беседы и даны необходимые рекомендации по военной службе.

Военнослужащие отметили, что несут службу с большим воодушевлением, ощущая внимание и заботу руководства страны, и стараются оправдать оказанное доверие образцовой службой. В заключение от имени министра обороны группе отличившихся военнослужащих были преподнесены ценные подарки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)