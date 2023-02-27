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Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2023 15:32 (UTC +04:00)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провела встречу с военнослужащими, несущими службу в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встречах были изучены морально-психологическое состояние и служебно-бытовые условия личного состава, даны ответы на интересующие личный состав вопросы, проведены просветительские беседы и даны необходимые рекомендации по военной службе.

Военнослужащие отметили, что несут службу с большим воодушевлением, ощущая внимание и заботу руководства страны, и стараются оправдать оказанное доверие образцовой службой. В заключение от имени министра обороны группе отличившихся военнослужащих были преподнесены ценные подарки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
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