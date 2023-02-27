Мирная акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мирная акция протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными.

В настоящее время экоактивисты и волонтеры на участке дороги, проходящем через территорию города Шуша, скандируют лозунги "Стоп экотеррор!", "Нет экоциду!”.

Участники акции заявили, что никаких препятствий для движения по Лачинской дороге нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже семьдесят восьмой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.