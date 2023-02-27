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Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2023 16:00 (UTC +04:00)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 27 февраля в Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД Азербайджана, сотрудники посольства Кыргызстана в Азербайджане, руководитель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, руководитель Общества дружбы Кыргызстан-Азербайджан и другие гости.

Новость обновляется

Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
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