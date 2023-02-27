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Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2023 16:38 (UTC +04:00)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Представители иностранных СМИ посетили Шушу.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, командированный в Шушу, иностранные журналисты побывали на территории, где проходит акция азербайджанских экоактивистов, ознакомились с требованиями участников акции.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже семьдесят восьмой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
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