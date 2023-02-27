Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 февраля в Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД Азербайджана, сотрудники посольства Кыргызстана в Азербайджане, руководитель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, руководитель Общества дружбы Кыргызстан-Азербайджан и другие гости.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран. Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов рассказал о 30-летнем пути развития отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Он отметил, что существующие между нашими странами дружеские и братские отношения берут начало из общих исторических и культурных ценностей наших народов. Подчеркнув особую роль глав государств в развитии связей между двумя странами, заместитель министра Халаф Халафов отметил наличие успешного взаимодействия между Азербайджаном и Кыргызстаном как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ. В заключение заместитель министра Халаф Халафов выразил уверенность в том, что многогранные отношения между нашими странами будут развиваться дальше по восходящей линии в интересах наших народов.

Выступивший затем чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев приветствовал участников мероприятия и поздравил всех в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил, что со дня установления дипломатических отношений между нашими странами двустороннее сотрудничество Кыргызстана и Азербайджана строится на основе взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и в целом успешно развивается в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Отметив, что цель обеих стран-внести вклад в развитие тюркского мира, политическое и культурное единство, посол отметил, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан в прошлом году, подписанные документы и высказанные лидерами идеи заложили основу для нового этапа в отношениях двух братских стран.

В завершении участники мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.