Азербайджан против Армении - запущен межгосударственный арбитражный процесс (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2023 года Азербайджан в соответствии с договором к Энергетической Хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона в представленном Армении арбитражном уведомлении потребовала от этой страны финансовой компенсации за нарушение суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы в период незаконной оккупации Арменией территорий нашей страны с 1991 по 2020 годы. Армения нарушила многочисленные положения Договора к Энергетической хартии и фундаментальные принципы международного права, лишив Азербайджан посредством военной силы использования энергетических ресурсов в Карабахском регионе, эксплуатируя энергетические ресурсы Азербайджана в свою пользу, а также лишив нашу страну возможности, в соответствии с национальной энергетической политикой и обязательствами по окружающей среде, дальнейшего развития энергетических ресурсов. В основе межгосударственного иска к Армении в соответствии с договором к Энергетической хартии лежит незаконная эксплуатация Арменией богатых гидроэнергетических ресурсов Карабахского региона Азербайджана.

Концентрация 25 процентов внутренних водных ресурсов Азербайджана в Карабахском регионе сделала его оптимальным местом для производства электроэнергии. Крупнейшим гидроэнергетическим объектом, который незаконно эксплуатировала Армения, является Тертерская ГЭС на Сарсангском водохранилище, построенном на реке Тертерчай. В 1994 году Армения захватила Сарсангское водохранилище и Тертерскую ГЭС во время военной агрессии против суверенных территорий Азербайджана. В период оккупации Армения незаконно возвела на суверенной территории Азербайджана не менее 37 дополнительных гидрообъектов. Наряду с электроэнергией, производимой Тертерской ГЭС, ресурс, производимый этими незаконными объектами, так же был определен как "источник экспорта" в Армению. Для упрощения незаконной эксплуатации гидроэнергетических ресурсов, принадлежащих Азербайджану, Армения создала «единую систему» ​​распределения электроэнергии в Армению с бывших оккупированных территорий, «регулировала с территории Армении объем суточного производства электроэнергии» и выдала фальшивые "лицензии" энергетическим компаниям на эксплуатацию существующих установок в регионе.

Армения также незаконно эксплуатировала во время оккупации угольное месторождение Чардаглы в Тертерском районе Азербайджана с целью использования добытого угля на Ереванской тепловой электростанции. Кроме того, Армения создала условия для незаконной эксплуатации гидроэнергетических и угольных ресурсов Азербайджана путем создания дополнительной энергетической инфраструктуры на территории нашей страны. Например, профинансировала строительство новой угольно-транспортной магистрали между оккупированными территориями Азербайджана и Арменией, называя ее "прямой линией жизни", нацеленной сыграть "значительную роль" в безопасности Армении.

Армения также вывела из строя энергетические транзитные установки в Азербайджане, такие как газопровод, соединяющий Евлах с Нахчываном. Таким образом, в результате оккупации было прервано газоснабжение Нахчывана.

Целью данного арбитражного дела является обеспечение правосудия и выплаты Арменией компенсации за незаконную эксплуатацию, захват энергоресурсов на международно признанной суверенной территории Азербайджана в течение почти 30-летнего периода.

(Перевод: Фидан Мустафаева)