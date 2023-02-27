Подготовлен доклад омбудсмена Азербайджана по итогам 2022 года

БАКУ /Trend/ - В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" подготовлен доклад омбудсмена по защите прав человека в стране за 2022 год.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Аппарате омбудсмена.

Не позднее чем через два месяца после окончания отчетного года омбудсмен представляет ежегодный доклад Президенту Азербайджанской Республики и выступает с этим докладом перед Милли Меджлисом. Ежегодный доклад также направляется в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генеральному прокурору.

Доклад уполномоченного по правам человека был представлен Президенту Азербайджанской Республики 27 февраля 2023 года в порядке, установленном Конституционным законом, и направлен в соответствующие государственные структуры. В докладе за 2022 год содержатся информация о деятельности Омбудсмена в сфере восстановления закрепленных Конституцией и международными договорами прав и свобод человека, нарушенных органами государственного и местного самоуправления, их должностными лицами, о результатах правовой просветительской и научно-аналитической работы, взаимодействия с общественностью и институтами гражданского общества, предложения и рекомендации, направленные на более эффективное обеспечение прав и свобод человека. После того, как доклад будет заслушан в Милли Меджлисе, он будет опубликован в органах печати для ознакомления широкой общественности.