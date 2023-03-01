Инициативы Азербайджана сыграли важную роль в возрождении Движения неприсоединения - председатель Генассамблеи ООН (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend c председателем Генеральной ассамблеи ООН Чабой Кереши в преддверии заседания Контактной группы Движения неприсоединения в Баку, которое состоится 2 марта.

- Мир изменился за последний год, столкнувшись с несколькими кризисами одновременно. Ваш девиз на посту председателя «Поиск решений посредством солидарности, устойчивости и науки» хорошо сочетается с усилиями по решению существующих проблем. Как ООН может повысить свою роль в решении глобальных проблем?

- Международное сообщество сталкивается с очень сложными, взаимосвязанными кризисами. Представьте, что вы стоите у подножия заснеженной горы, а на вас надвигается лавина. А потом оборачиваетесь и видите, как сходит еще одна лавина. Мы находимся в очень сложном положении.

По всему миру сейчас десятки конфликтов, и война в Украине — только один из них. Однако эта война имеет серьезные глобальные последствия, например, для поставок продовольствия и энергии.

Глобальная инфляция растет в постпандемический период, даже когда надвигается долговой кризис и экономический спад. Мы все еще не оправились от COVID-19, но ученые прогнозируют примерно 25-процентную вероятность новой пандемии или эпидемии, которая будет столь же смертоносной и продержится в течение 10 лет. В таком неопределенном мире мы наблюдаем массовое перемещение, серьезное воздействие на права человека. И то, что мы имеем дело с множеством кризисов, не означает, что мир останавливается. В Турции и Сирии совсем недавно произошли ужасные землетрясения, в результате которых погибли более 40 000 человек, многие остались без крова и работы.

Так что же нам делать? Мы должны убедиться, что Организация Объединенных Наций занимает лидирующие позиции и предлагает решения. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций является основным органом для выработки этих решений. Это единственная структура в Организации Объединенных Наций, которая дает площадку и право голоса каждому государству-члену. И Азербайджан является активным членом Генеральной Ассамблеи. Я призываю государства-члены работать над поиском решений, под которыми я подразумеваю принятие реальных мер. У нас много договоров, много соглашений, целей, планов. А вот реализовать намного сложнее. Настало время предпринять преобразующие действия, которые сделают жизнь 8 миллиардов человек, которые рассчитывают на ООН, лучше.

Вдохновением для принятия этих решений должно служить чувство солидарности. Государства-члены должны выполнять взятые на себя обязательства и преодолевать неравенство между собой и внутри своих сообществ. Мы должны либо устоять, либо упасть вместе. Устойчивое развитие означает комплексный взгляд на очень сложные вопросы. Сейчас, когда мы столкнулись с изменением климата, усугублением водного кризиса и продолжающейся утратой биоразнообразия, мы боремся за само свое существование. Планета выживет при изменении климата, останутся океаны, некоторые растения и животные, скорее всего, адаптируются. Эта планета справится без нас. Но выживут ли люди, это другой вопрос.

Суть решений - наука. Я хочу обеспечить внедрение проверенных научных данных во всю работу Генеральной Ассамблеи, чтобы государства-члены могли принимать точные решения. Я свожу ученых и исследователей с государствами-членами, чтобы они могли обсуждать и задавать вопросы и понимать проблемы, которые нам необходимо решить вместе. Я ставлю это как приоритет и в Нью-Йорке, и за его пределами. Я указал на приоритетность науки в Индии, Китае и Японии, и сделаю это здесь, в Азербайджане, а затем в Катаре, последней остановке моего тура. Необходимо учиться у ученых и донести эти уроки до ООН.

- За период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения организация действительно активно занималась решением глобальных вопросов и стала более заметной на международной арене. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан также инициировал специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН для борьбы с COVID-19. Как вы оцениваете вклад Азербайджана в возрождение организации?

- Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения в критическое время. Первый год председательства Азербайджана - 2020 год совпал с началом пандемии COVID-19, величайшего кризиса в области здравоохранения в новейшей истории. Во-первых, по инициативе правительства Азербайджана 4 мая 2020 года был проведен внеочередной саммит государств-членов Движения неприсоединения. Это было критически важное событие, способствовавшее консолидации глобальных усилий по борьбе с COVID-19 посредством большей солидарности и единства.

Как вы отметили в своем вопросе, Азербайджан затем инициировал специальную сессию ГА ООН в ответ на COVID-19, что привело к принятию резолюции об обеспечении справедливого, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам по разумной цене для всех стран. Это было важное решение, которое повысило прозрачность во всех вопросах, касающихся производства вакцин, их распределения и справедливого ценообразования.

В 2022 году мы стали свидетелями новых институциональных изменений в Движении неприсоединения. Создание Парламентской сети Движения неприсоединения было важным решением. Мне хорошо известно, насколько важны парламентская дипломатия и межпарламентские связи. Генеральная Ассамблея недавно приняла резолюцию, в которой больше внимания уделяется парламентам как ключевому партнеру в достижении Целей в области устойчивого развития. Парламенты — это способ, с помощью которого Генеральная Ассамблея может взаимодействовать с людьми в разных странах, а их идеи и предложения достигают международного уровня. Поэтому я высоко оцениваю это новое партнерство.

Недавно созданная Молодежная сеть Движения неприсоединения обеспечивает необходимую платформу для развития молодежи с помощью модельных симуляционных упражнений и мероприятий по межкультурному обмену. Как председатель Генеральной Ассамблеи ООН я имел возможность общаться с молодежью по всем темам, которые мы обсуждали на многостороннем уровне. Я многое узнал, но мой главный вывод заключается в том, что молодые люди хотят и должны быть частью процесса.

За время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан выдвинул несколько конкретных инициатив по координации сотрудничества между государствами-членами, укреплению ценностей многосторонности и расширению международного сотрудничества. Эти конкретные инициативы сыграли важную роль в возрождении Движения.

Предстоящий саммит Движения неприсоединения, посвященный восстановлению после COVID-19, не менее важен, поскольку мир борется со взаимосвязанными кризисами, и сотрудничество на основе солидарности, устойчивости и науки никогда не было столь своевременным. Я с нетерпением жду продолжения работы со всеми государствами-членами Движения неприсоединения.

- Саммит по Целям устойчивого развития (ЦУР) будет созван 18-19 сентября, в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Каков прогресс в реализации ЦУР на данный момент? Как вы оцениваете уровень достижения ЦУР в Азербайджане?

- Хорошо ли мир справляется с достижением Целей в области устойчивого развития? Короткий ответ — нет, это не так.

Ранее в этом месяце я организовал обсуждения между членами Генеральной Ассамблеи и учеными и исследователями. Одна из панельных дискуссий была посвящена Целям устойчивого развития. Члены Независимой группы ученых ознакомили нас с Докладом об устойчивом развитии за 2023 год, который будет представлен на Саммите по ЦУР, о котором вы упомянули. В отчете отмечается, что ситуация очень плачевная.

Мы переживаем последствия эпохи антропоцена, эпохи, когда люди оказывают наибольшее влияние на наш мир. Это включает в себя накопление парниковых газов, потерю биоразнообразия и чрезмерное потребление природных ресурсов.

Люди во всем мире должны сделать серьезный выбор в отношении того будущего, которого мы хотим. Мы находимся на перепутье: мы можем продолжать действовать как обычно, или преобразовать мир в тот, который мы представляли, когда создавали Цели в области устойчивого развития менее десяти лет назад.

Эти 17 целей взаимосвязаны. Так что неудивительно, что у нас отсутствует прогресс по всем Целям, так как они поддерживают друг друга. Например, мы не сможем бороться с бедностью, если не обеспечим образование для девочек и мальчиков, не придумаем, как кормить семьи и как обеспечить их чистой водой.

Для достижения ЦУР, мира и процветания для всех людей на планете нам необходима настоящая трансформация. Но позвольте мне добавить, что если мы не достигнем этих целей, мы не можем быть уверены в выживании нашей человеческой цивилизации.

С того дня, как я вступил в должность, я просил государства-члены рассматривать нашу работу через призму антикризисного управления – стремиться к действиям сейчас, а не позже, и через призму преобразований – предпринимать действия для осуществления реальных изменений на гораздо высшем уровне, чем сейчас.

Трансформация сложна и требует огромных затрат времени, планирования и ресурсов.

Что касается Азербайджана, то за последние 30 лет страна добилась значительного экономического роста и повышения благосостояния, превратившись из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода выше среднего и развивающегося донора.

Азербайджан был одной из первых стран, реализовавших миссию MAPS (интеграция, ускорение и политическая поддержка Повестки дня на период до 2030 года), в которой были изложены конкретные политические и программные шаги, которые можно было бы предпринять для ускорения достижения целей на национальном уровне. Для поддержки реализации ЦУР создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Я высоко оцениваю преобразующие изменения, проводимые правительством Азербайджана в направлении создания сильной, более устойчивой и экологически чистой модели экономики. Реализация «зеленой» повестки дня позволит вашей стране выполнить свои международные экологические обязательства и свое обязательство по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением.

Продвигая Цели в области устойчивого развития на национальном уровне, мы все можем и должны внести свой вклад в столь необходимый глобальный прогресс в достижении ЦУР, поскольку мир приближается к 2030 году.

Такие усилия имеют значение, поскольку только преобразующие решения сделают наш мир более безопасным, равноправным и устойчивым. И международная торгово-финансовая система должна поддерживать эти решения и работать на развивающиеся страны.

- Конфликты, климатический кризис и другие глобальные проблемы бросают вызов многосторонности и архитектуре мировой безопасности. Неопределенность преобладает при разделенной коллективной безопасности. Есть ли у ООН какая-либо дорожная карта для укрепления глобального сотрудничества и активизации многосторонности?

- Нет сомнений в том, что геополитическая напряженность и многочисленные кризисы породили широко используемую сейчас крылатую фразу «кризис многосторонности». Это вызывает опасения, что ООН может потерять свою актуальность и что она не соответствует своим идеалам и принципам, закрепленным в Уставе. Отчасти это связано с тем, что Совет безопасности часто оказывается в парализованном состоянии на фоне геополитической напряженности и подвергается критике за то, что не представляет мир в 21 веке.

Но давайте не будем забывать, что ООН намного больше, чем Совет безопасности. Это нормотворческая организация, прежде всего, через Генеральную Ассамблею и многочисленные вспомогательные органы, которые занимаются правами человека, экономическим развитием, поддержанием мира, разоружением, развитием народонаселения и многим другим.

ООН оказывает помощь и поддержку местным сообществам по всему миру, часто вдали от центра внимания международных средств массовой информации. ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев и Всемирная продовольственная программа — это лишь некоторые из организаций системы ООН, которые ежедневно спасают жизни людей. Организация Объединенных Наций по-прежнему актуальна для людей, даже если она далека от совершенства. ООН актуальна для правительств, поскольку все они участвуют в повседневной работе организации.

ООН каждый день принимает важные решения: санкционирует миссии по поддержанию мира, осуждает нарушения прав человека и международного права. Буквально на прошлой неделе подавляющее большинство в Генеральной Ассамблее проголосовало за принципы всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Послание полностью соответствует Уставу ООН, который является стержнем многосторонности и нашей международной системы, основанной на международном праве.

Я считаю, что ООН — это не просто наш план А, это единственный план, который имеет значение. Мы должны сделать все, чтобы укрепить его институты, восстановить взаимопонимание между его государствами-членами, наладить сотрудничество и выработать преобразующие решения. 8 миллиардов людей доверились нам, и мы должны сделать для них все возможное.