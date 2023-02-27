Президент Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии отражает дух и характер азербайджано-российских отношений

БАКУ /Trend/ - Ваш (Сергея Лаврова – ред.) визит приурочен к первой годовщине Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля прошлого года и которая явилась очень знаменательным и важным шагом в деле развития отношений между нашими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«По существу она отражает дух и характер наших отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящие годы», - отметил глава государства.