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Президент Ильхам Алиев: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания

Политика Материалы 27 февраля 2023 22:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания

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БАКУ /Trend/ - Сферы деятельности, которые нас объединяют, - если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Поэтому и в традиционных сферах взаимодействия - политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзнического взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги», - добавил глава государства.

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