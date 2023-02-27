Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран», - подчеркнул глава государства.