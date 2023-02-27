Президент Ильхам Алиев: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды

БАКУ /Trend/ - Принятые документы в октябре прошлого года в Праге и Сочи являются тем фундаментом, которые и могут быть использованы для того, чтобы выйти на мирный договор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава государства сказал: «Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир».

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что результаты визита, как всегда, будут позитивными.