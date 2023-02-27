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Весной мы отметим 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева - глава МИД России

Политика Материалы 27 февраля 2023 22:44 (UTC +04:00)
Весной мы отметим 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева - глава МИД России

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БАКУ /Trend/ - У нас немало памятных дат. В прошлом году отмечали 30-летие дипломатических отношений, в этом году первую годовщину Декларации о союзническом взаимодействии. Весной мы отмечаем столетие со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, я убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и к тем страницам этой нашей общей истории, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами", - сказал глава МИД России.

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