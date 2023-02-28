В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и РФ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и России - Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что 27 февраля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Азербайджан.

Визит приурочен к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном. Ожидаются переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года.

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