В воинских частях Азербайджана проводится обучение минно-розыскным операциям (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - В настоящее время в воинских частях осуществляется обучение гуманитарному разминированию и зачистке территорий боевых действий и международным операциям по разминированию в целом.

Как сообщает во вторник сотрудник Trend, командированный в Агдам, об этом сказал главный специалист отдела оперативного управления, обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию Муса Мамедов.

По его словам, в послевоенный период в Азербайджане расширилась международная деятельность по разминированию.

"Организации, занимающиеся разминированием, должны работать по такому принципу, чтобы в конечном итоге население могло спокойно проживать на этих территориях. По этой причине Агентство Азербайджана по разминированию пытается эффективно выполнять возложенные на него обязанности. Агентство Азербайджана по разминированию - самая опытная организация в сфере международного разминирования. Она также осуществляет обмен опытом с другими организациями в этой области. По этой причине мы организуем учения, увеличивая число обучаемого персонала и средств для обучения", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)