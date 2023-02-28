Командированный в Турцию военно-медицинский персонал вернулся в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, завершил свою деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, наши военные врачи во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и ВС Турции оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в братской стране.

Всего нашими медработниками в братской Турции была проведена 81 хирургическая операция, 517 человек получили амбулаторную помощь.

Отметим, что в Турции деятельность военно-медицинского персонала азербайджанской армии в составе 20 человек - включая хирурга общего профиля, травматолога, ЛОР-хирурга, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, пластического и реконструктивного хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезиологов, и их профессионализм были высоко оценены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)