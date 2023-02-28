Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос на 24% - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос на 24% в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, с главой МИД РФ были обсуждены российско-азербайджанские отношения.

«Мы обсудили как прошлые события, так и планы на 2023 год. Наши отношения достигли уровня стратегического партнерства. Логическим итогом этого является подписанный в прошлом году между главами наших стран соответствующего документа», - скзаал тн.

Байрамов сказал, что в прошлом году достаточно активно контактировали главы государств, а также по линии МИД.

«Торговые отношения развиваются активно. Так, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 24 процента - до 4 млрд долларов», - скзаал он.