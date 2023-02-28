Армения демонстрирует неконструктивную позицию по работе над мирным договором - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Была отмечена и подчеркнута важность трехсторонних заявлений. Со своей стороны мы проинформировали российских партнеров о ситуации по некоторым треком. С сожалением была отмечена продолжающаяся неконструктивная позиция армянской стороны по работе над мирным договором.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Активная фаза данной работы началась в октябре 2022 года. И за этот относительно небольшой период времени мы наблюдали различные препоны, которые Армения постоянно делала по данному процессу. Если на начальном этапе процесса это было вбрасывание каких-то идей, которые никогда не проговаривались, попытки предания данному договору какой-то абстрактной рамочной характер, на следующих этапах переговорного процесса Армения отошла от этих позиций, наверное больше понимания абсурдность этой позиции. Но потом мы стали свидетелями иных сюрпризов когда в конце декабря, буквально за день за день до намеченной и заранее согласованной очной встречи в Москве для проведения третьего раунда переговоров по тексту мирного оглашения армянская сторона отказалась участвовать в данном формате», - сказал он.

Байрамов отметил, что заявляется готовность к каким-то встречам, обсуждениям в иных форматах.

«Но важнейший элемент постконфликтной нормализации почему-то выводится за скобки», - сказал он.