Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном - Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в Азербайджане обсуждены вопросы стратегического партнерства как в двустороннем так и в региональном форматах.

«Мы высоко оцениваем двусторонние политические связи Азербайджана и России. Только в прошлом году наши президенты встречались 7 раз и провели 12 телефонных разговоров», - отметил Лавров.