Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в нынешнем году Россия планирует вновь достигнуть товарооборота в 4 млрд долларов с Азербайджаном.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве на освобожденных территориях, в энергетическом секторе, а также реализации мегапроектов. Также, в этом году в Москве пройдет экономический форум между Азербайджаном и Россией» - отметил он.