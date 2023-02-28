Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров

Политика Материалы 28 февраля 2023 13:34 (UTC +04:00)
Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в нынешнем году Россия планирует вновь достигнуть товарооборота в 4 млрд долларов с Азербайджаном.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве на освобожденных территориях, в энергетическом секторе, а также реализации мегапроектов. Также, в этом году в Москве пройдет экономический форум между Азербайджаном и Россией» - отметил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости