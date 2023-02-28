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Азербайджан нацелен на реальный результат в процессе нормализации отношений с Ереваном - министр

Политика Материалы 28 февраля 2023 13:45 (UTC +04:00)
Азербайджан нацелен на реальный результат в процессе нормализации отношений с Ереваном - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - Мы, будучи нацелены на реальный результат, все же пытаемся использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы полностью не застопорить процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В настоящее время, если так можно сказать, занимаемся онлайн дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. Считаем, что в целом, данный подход не нацелен на результат. Чем раньше армянская сторона изменит свою позицию, и вернется к столу переговоров, тем более полезно это будет для процесса», - сказал он.

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