Азербайджан нацелен на реальный результат в процессе нормализации отношений с Ереваном - министр

БАКУ/Trend/ - Мы, будучи нацелены на реальный результат, все же пытаемся использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы полностью не застопорить процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В настоящее время, если так можно сказать, занимаемся онлайн дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. Считаем, что в целом, данный подход не нацелен на результат. Чем раньше армянская сторона изменит свою позицию, и вернется к столу переговоров, тем более полезно это будет для процесса», - сказал он.