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Азербайджан
Политика
Лавров пригласил главу МИД Азербайджана посетить с визитом Россию
Политика
Материалы
28 февраля 2023 13:56 (UTC +04:00)
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Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - Лавров пригласил главу МИД Азербайджана посетить с визитом Россию.
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Лента новостей
Названа площадь расчищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана
14:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов – Лавров
14:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Около 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов
14:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Лавров пригласил главу МИД Азербайджана посетить с визитом Россию
13:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов коридора Север-Юг - Лавров
13:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Минстрой Туркменистана объявил международный тендер на строительство здания института
13:45 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Азербайджан нацелен на реальный результат в процессе нормализации отношений с Ереваном - министр
13:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Лица без среднего специального образования работают на руководящих должностях в библиотеках - Адиль Керимли
13:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Армения не изложила четкой позиции по поводу проведения встречи в Москве с азербайджанской стороной - Лавров
13:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия готова содействовать достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном - Лавров
13:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров
13:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сегодня с утра по Лачинской дороге проехали 37 автомашин РМК (ФОТО)
13:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди обнаружено более 250 мин
13:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном - Лавров
13:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Акция экоактивистов на Лачинской дороге связана с грубым нарушением армянской стороной правил ее использования - Джейхун Байрамов
13:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения демонстрирует неконструктивную позицию по работе над мирным договором - Джейхун Байрамов
13:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Грузопоток по коридору Север-Юг вырос на 50% - Джейхун Байрамов
13:18 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос на 24% - Джейхун Байрамов
13:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
13:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Голос с хрипотцой, а песни, словно порывистый ветер… - В Баку отметили юбилей Владимира Высоцкого (ФОТО)
12:54 (UTC+04)
Культура
Материалы
В Баку состоялся показ спектакля "Имя кода – V.X.A – (Жены врагов народа)" (ФОТО)
12:51 (UTC+04)
Культура
Материалы
Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные здания
12:47 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Азербайджан сократил экспорт товаров через систему "Единое окно"
12:40 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Глава МИД Ирана встретился со своей норвежской коллегой в Женеве
12:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Командированный в Турцию военно-медицинский персонал вернулся в Азербайджан (ФОТО)
12:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министра транспорта США подозревают в злоупотреблении полномочиями
12:34 (UTC+04)
США
Материалы
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион
12:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В России за сутки выявили 9 753 случая заражения коронавирусом
12:26 (UTC+04)
Россия
Материалы
В Генпрокуратуре Азербайджана произошли новые назначения
12:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты
12:19 (UTC+04)
Россия
Материалы
Идет работа над Государственной стратегией культуры Азербайджана в 2020-2040 годах
12:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и России в расширенном формате (ФОТО)
12:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
В воинских частях Азербайджана проводится обучение минно-розыскным операциям (ФОТО)
12:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз
12:04 (UTC+04)
Интересное
Материалы
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще четыре автомашины миротворцев (ФОТО)
12:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Пришло время начинать серьезные реформы в сфере культуры – Адиль Керимли
12:02 (UTC+04)
Общество
Материалы
Освобожден от должности зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской АР
12:00 (UTC+04)
Общество
Материалы
Восстановление диалога между Баку и Ереваном - единственный способ достижения устойчивого мира в регионе - Лейла Абдуллаева
11:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанские военнослужащие выполнили практические упражнения по огневой подготовке (ВИДЕО)
11:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председательством в Движении неприсоединения Азербайджан поощряет многостороннюю дипломатию
11:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Строительство дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд выполнено на 73 процента (ФОТО)
11:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане готовится новый законопроект "О нематериальном культурном наследии"
11:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанские волонтеры в зоне землетрясения оказали помощь десяткам тысяч пострадавших (ФОТО)
11:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Маск набирает команду специалистов для разработки конкурента чат-бота ChatGPT
11:18 (UTC+04)
США
Материалы
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и РФ (ФОТО)
11:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
По Лачинской дороге проехали транспортные средства РМК (ФОТО)
11:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан и Румыния обсудили вопросы транзита зеленой энергии
11:03 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Освобожден от должности председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Нахчыванской АР
10:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обнародован объем производства животноводческой продукции в одном из районов Туркменистана
10:57 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
В Азербайджане обсуждаются изменения в закон "О нотариате"
10:52 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане отменяется госпошлина за выдачу доверенности лицам, помещенным в учреждения соцобслуживания
10:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Общая прибыль банков Азербайджана в 2022 году превысила один миллиард манатов
10:46 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Облигации азербайджанской НБКО включены в листинг Бакинской фондовой биржи
10:46 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6%
10:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц без наследников
10:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
10:36 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
10:23 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане отменяется выдача ряда доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты
10:18 (UTC+04)
Общество
Материалы
АЖД награждена за активность в рассмотрении обращений граждан и оперативное решение проблем
10:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Аншлаг и колоссальный успех – "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в Санкт-Петербурге (ФОТО)
09:55 (UTC+04)
Культура
Материалы
Активы банковского сектора Грузии снизились в январе
09:51 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Руководители ЦБ Азербайджана и Таджикистана обсудили реформы в системе страхования (ФОТО)
09:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Председатель ЦБ Азербайджана встретится с руководителями ЦБ Казахстана и Таджикистана
09:41 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 февраля
09:32 (UTC+04)
Экономика
Материалы
20 школьников, пострадавших от землетрясения в Турции, приступили к обучению в Азербайджане
09:32 (UTC+04)
Общество
Материалы
IGB изучает потенциал транспортировки водорода - исполнительный директор (Эксклюзив)
09:29 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Мировые цены на нефть коррекционно растут
09:23 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
09:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Начался очередной этап переселения в село Агалы Зангиланского района (ФОТО)
09:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
08:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МИД Ирана и глава ООН встретились в Женеве
08:37 (UTC+04)
Иран
Материалы
Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по числу пользователей мобильного банкинга
08:30 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Азербайджанское сырье сыграет важную роль в создании "Тюркского конгломерата автомобильной промышленности"
08:28 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок
08:26 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Прямой авиарейс запускают между Казахстаном и Оманом
08:22 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США
07:33 (UTC+04)
США
Материалы
Власти Бразилии запланировали установить срок для возвращения экс-президента Болсонару
06:54 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Три судна доставят украинскую кукурузу в Японию, Тунис и Нидерланды
06:23 (UTC+04)
В мире
Материалы
Япония вводит санкции против 48 человек, 73 организаций и банка из РФ
05:44 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения
05:07 (UTC+04)
В мире
Материалы
Анкара нацелена на сотрудничество с Каиром
04:43 (UTC+04)
Турция
Материалы
Экономическая активность в зоне землетрясений в Турции восстанавливается
04:26 (UTC+04)
Турция
Материалы
Белый дом дал правительственным учреждениям месяц на удаление TikTok с устройств
03:53 (UTC+04)
США
Материалы
Пользователи нескольких стран сообщили о сбое в работе YouTube
03:07 (UTC+04)
В мире
Материалы
Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
02:13 (UTC+04)
В мире
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Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА
01:45 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Макрон решил значительно сократить военное присутствие Франции в Африке
01:32 (UTC+04)
Европа
Материалы
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони стал лучшим тренером года по версии ФИФА
01:12 (UTC+04)
Спорт
Материалы
В Белом доме не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса
01:03 (UTC+04)
США
Материалы
Аргентинец Мартинес стал лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА
00:42 (UTC+04)
Спорт
Материалы
SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink
00:30 (UTC+04)
В мире
Материалы
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
00:11 (UTC+04)
Турция
Материалы
Транзит через северные порты Ирана вырос на 70%
27 февраля 23:45 (UTC+04)
Иран
Материалы
Часть медперсонала минобороны Азербайджана возвращается в Баку из Кахраманмараша (ФОТО)
27 февраля 23:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
27 февраля 23:00 (UTC+04)
Культура
Материалы
Сергей Лавров: Региональная безопасность остается весьма актуальной темой в наших отношениях
27 февраля 22:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Весной мы отметим 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева - глава МИД России
27 февраля 22:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел
27 февраля 22:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков
27 февраля 22:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 22:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды
27 февраля 22:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 22:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания
27 февраля 22:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений
27 февраля 22:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии отражает дух и характер азербайджано-российских отношений
27 февраля 22:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Канада с 1 марта запретит TikTok на мобильных устройствах госслужащих
27 февраля 21:28 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
В Женеве с президентом МККК обсуждена ситуация на Лачинской дороге
27 февраля 21:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обсуждено развитие двусторонних отношений между Румынией и Азербайджаном (ФОТО)
27 февраля 20:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД России Сергея Лаврова (ФОТО/ВИДЕО)
27 февраля 20:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сергей Лавров прибыл с визитом в Азербайджан
27 февраля 19:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией - МИД
27 февраля 19:30 (UTC+04)
Южный Кавказ
Материалы
Халаф Халафов провел встречу с делегацией межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан (ФОТО)
27 февраля 19:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Реджеп Тайип Эрдоган встретился с азербайджанцем Сарваром Баширли (ФОТО)
27 февраля 19:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Токтогульском водохранилище снизился объем воды
27 февраля 19:08 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Мексиканские парламентарии посетили город Шуша (ФОТО)
27 февраля 18:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Подготовлен доклад омбудсмена Азербайджана по итогам 2022 года
27 февраля 18:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Проект ЕББР по ВИЭ является крупнейшим в Центральной Азии - управляющий директор
27 февраля 18:03 (UTC+04)
Центральная Азия
Материалы
Журналист из Испании об акции протеста на Лачинской дороге
27 февраля 18:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Руководство АЗЕРТАДЖ выступает за решение дела в связи с увольнением Айгюн Алиевой в рамках закона
27 февраля 17:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо количество банкоматов в Азербайджане
27 февраля 17:51 (UTC+04)
Финансы
Материалы
В Загаталы и Гахе прошла встреча с ветеранами Карабахской войны с целью создания футбольных клубов (ФОТО)
27 февраля 17:47 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Казахстан закрывает торговое представительство в России
27 февраля 17:40 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Др. Исмаил Эфендиев представляет Азербайджан на мероприятии ООН (R)
27 февраля 17:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 17:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Усилены меры контроля в связи с ввозом в Азербайджан апельсинов из Ирана
27 февраля 17:19 (UTC+04)
Общество
Материалы
Европейская экономическая комиссия ООН оказывает Туркменистану помощь во вступлении в ВТО
27 февраля 17:16 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Румыния может стать воротами для поставок азербайджанского газа в ЕС - Ион-Марсель Чолаку
27 февраля 17:10 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Баку обнаружен танковый снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
27 февраля 17:06 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
ОАЭ решили открыть первое в стране сборочное производство гражданских самолетов
27 февраля 17:05 (UTC+04)
Арабские страны
Материалы
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
27 февраля 17:00 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Топ-10 страховых компаний Азербайджана по сборам в январе 2023 года
27 февраля 16:54 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Министр о правилах перевода студентов из иностранных вузов в вузы Азербайджана
27 февраля 16:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
Число раненых в результате землетрясения в Турции превысило 115 тысяч - Эрдоган
27 февраля 16:44 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Турции в зоне землетрясения будет построено 309 тысяч квартир - Эрдоган
27 февраля 16:38 (UTC+04)
Турция
Материалы
Иностранные журналисты освещают акцию, проводимую на Лачинской дороге (ФОТО)
27 февраля 16:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев
27 февраля 16:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость
27 февраля 16:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
27 февраля 16:19 (UTC+04)
Культура
Материалы
Загатальский филиал АВВ начал обслуживание в новом офисе
27 февраля 16:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Халг Банк предлагает корпоративным клиентам гарантию без обеспечения для участия в тендере
27 февраля 16:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Из стран Центральной Азии существенно вырос поток туристов в Азербайджан
27 февраля 16:12 (UTC+04)
Туризм
Материалы
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)
27 февраля 16:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мирная акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
27 февраля 15:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Число стипендиальных мест в университетах не сократилось - Эмин Амруллаев
27 февраля 15:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Италия ускоряет модернизацию газовой инфраструктуры для увеличения поставок азербайджанского газа - Il Messaggero
27 февраля 15:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Известно время создания агентств в составе Министерства науки и образования Азербайджана
27 февраля 15:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
В ближайшие четыре года ожидается рост зарплаты учителей еще на 15 процентов - Эмин Амруллаев
27 февраля 15:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
Памяти жертв Ходжалинского геноцида - выставка азербайджанского художника в Таллине (ФОТО)
27 февраля 15:44 (UTC+04)
Социум
Материалы
За последние 10 лет зарплата учителей выросла почти втрое - Эмин Амруллаев
27 февраля 15:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане учителя начальных классов примут участие в сертификационном экзамене
27 февраля 15:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Pfizer может приобрести компанию Seagen за $30 млрд
27 февраля 15:35 (UTC+04)
США
Материалы
Проведены встречи с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
27 февраля 15:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МАГАТЭ прибудет с визитом в Тегеран
27 февраля 15:32 (UTC+04)
Ядерная программа
Материалы
В Баку завершено расследование по уголовному делу членов банды, ограбивших иностранного гражданина
27 февраля 15:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
Исламский банк развития заинтересован в проектах, реализуемых в Шуше
27 февраля 15:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Утвержден Протокол о правилах определения страны происхождения товаров, относящихся к зоне свободной торговли между государствами ГУАМ
27 февраля 15:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Утвержден Устав Исследовательского центра ОЭС
27 февраля 15:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
По Лачинской дороге проехала очередная автоколонна РМК (ФОТО)
27 февраля 15:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане незначительно сократились банковские вклады нерезидентов
27 февраля 14:56 (UTC+04)
Финансы
Материалы
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