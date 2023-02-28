Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность передвижения грузов, мирных граждан по Лачинской дороге - министр

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона продолжает игнорировать требования трёхстороннего заявления, подписанного между президентами РФ и Азербайджана и премьер-министром Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, злоупотребления армянской стороной за период последних двух лет не должны повторяться.

«Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность передвижения грузов, мирных граждан по Лачинской дороге», - добавил он.

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