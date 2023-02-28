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Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 28 февраля 2023 14:48 (UTC +04:00)
Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень - Джейхун Байрамов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"Наши отношения с Россией- стратегические, где базисом служит взаимопонимание лидеров обеих государств", - сказал он.

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