Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, о борьбе с реваншизмом практически совпадают - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, о борьбе с реваншизмом практически совпадают.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

По его словам, подписанная в прошлом году декларация с России придала импульс данным отношениям.

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