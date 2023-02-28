Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период - посол

Политика Материалы 28 февраля 2023 15:25 (UTC +04:00)
В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период - посол

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Он отметил, что назначенный послом Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов уже прибыл в страну.

"Добро пожаловать, господин посол! В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период", - говорится в публикации.

Напомним, что 11 января 2023 года распоряжением главы азербайджанского государства Мухтар Мамед оглу Мамедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости