В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период - посол

БАКУ /Trend/ - В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Он отметил, что назначенный послом Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов уже прибыл в страну.

"Добро пожаловать, господин посол! В отношениях Азербайджана и Израиля начался новый период", - говорится в публикации.

Напомним, что 11 января 2023 года распоряжением главы азербайджанского государства Мухтар Мамед оглу Мамедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)