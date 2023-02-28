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Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения - Лавров

Политика Материалы 28 февраля 2023 15:17 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения - Лавров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

«Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их, зато честно. Это и отражено в Декларации»,- сказал он

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