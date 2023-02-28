Последние заявления Пашиняна оставляю целиком на его совести - Лавров

БАКУ /Trend/ - Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военном присутствии России в Армении, которые не только не гарантируют безопасность последней, но и наоборот создает угрозы безопасности для республики, оставляю целиком на его совести.

Об этом сказал, как сообщает Trend, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отметим, что в январе этого года Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создает угрозы для республики.

По его словам, с Россией ведется разговор о роли и значении ее военного присутствия на территории республики.