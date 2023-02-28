Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов коридора Север-Юг - Лавров (Дополнено)

(Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 13.49)

БАКУ /Trend/ - Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов транспортного коридора Север-Юг.

Об этом сказал во вторник, отвечая на вопрос Trend, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, ведутся обсуждения по строительству недостающего участка Решт-Астара.

«Вопросы транспортного сотрудничества между Баку и Москвой находятся в постоянном контакте. Наши Администрации Президентов непосредственно вовлечены в процесс создания транспортной связи, в том числе на участке Решт-Астара. Россия и Азербайджан в рамках этого коридора играют лидирующую роль», - добавил он.