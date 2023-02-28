В Иерусалиме помнят о трагедии в Ходжалы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Маленький азербайджанский городок Ходжалы стал местом страшной трагедии в феврале 1992 года, когда в одну ночь с 25 на 26 февраля были убиты 613 человек, из них 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков. 487 человек было ранено, а 150 человек пропало без вести. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев писал: «Ходжалинский геноцид, направленный в целом против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью является актом зверства в истории человечества».

О ходжалинской трагедии, которой уже 31 год, помнят в Азербайджане и очень надеются на справедливость, на то, что виновники трагедии будут наказаны.

Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» ежегодно в феврале проводят в Израиле мероприятия под названием «Справедливость Ходжалы». В 2018 году в память о 613 азербайджанцах была посажена роща из 613 деревьев в Президентском лесу около Бейт Шемеша.

В 2023 году помянуть ходжалинцев решили иначе – провели 3 памятных информационно-музыкальных вечера. 27 февраля состоялся вечер в большом зале культурного районного центра Писгат Зеев на севере Иерусалима. Директор Азербайджанского Культурного центра в Израиле Егяна Сальман и руководитель Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский рассказали собравшимся о Ходжалинской трагедии и её последствиях, о сегодняшнем состоянии на Южном Кавказе после 44-дневной войны в Карабахе.

Гостем вечера стала молодая пианистка Нармин Рзаева, приехавшая из Баку. Она с отличием закончила магистратуру Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, работает аккомпаниатором в Государственной Академической Филармонии имени Муслима Магомаева и педагогом в Центральной художественной школе искусств имени Кара Караева и Азербайджанской Национальной Консерватории. Нармин - лауреат международных и национальных конкурсов. Она подобрала очень интересную программу своего выступления, включила в неё классиков – Шопена (12 «революционный» этюд, вызывающий эмоции порыва и бури), «Лунную сонату» Бетховена, «Арабески» Дебюсси и музыку азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде, Фаика Суджаддинова…

Зрители в зале сидели, как завороженные, потрясённые красивой и не совсем знакомой им музыкой.

Одна из организаторов вечера, директор музыкальной школы культурного центра Писгат Зеев Галина Приц, поблагодарившая «АзИз» за чудный вечер, отметила «высокий профессиональный уровень Нармин Рзаевой, талантливой, яркой, приятной гостьи, её эмоциональность и душевность».

Представитель белорусской общины Иерусалима, скульптор и поэт Яков Брауде, вручивший гостье красивый букет от имени культурного центра, поблагодарил организаторов встречи. Он «восхищён виртуозностью исполнительницы произведений азербайджанских композиторов, что стало для него полной неожиданностью. Яков надеется на дальнейшие встречи с музыкантами из Азербайджана, которые донесут до израильской публики непревзойденное по своему колориту шедевры азербайджанской музыки».

Представитель кавказской общины Иерусалима Зоя Черносвитова сказала, что получила огромное удовольствие от музыки в исполнении Нармин Рзаевой.

Александр Аграновский пригласил собравшихся в Культурный центр Писгат Зеева на презентацию новой книги Леонида Лифлянда «Не жалейте заварку» о азербайджанском чае, изданной при содействии «АзИз». Чаепитие азербайджанского чая под девизом «Посидим ка, дружок, за армудом» состоится в том же зале 9 марта 2023 года в 18 часов.

Александр Аграновский, руководитель Иерусалимского отделения «АзИз».

Фотографии автора и Михаила Сальмана.