Россия готова содействовать достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном - Лавров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Россия готова содействовать достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, по его словам, Россия рассматривает и сотрудничество в формате 3+3 (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция, Иран).

"Эта платформа способствует созданию многопланового сотрудничества как для стран региона, так и их соседей. Также мы договорились продолжать взаимодействовать в рамках "каспийской пятерки", говорили и о наших взаимодействиях по тем серьезным вопросам, с которыми сталкиваются международные организации сотрудничества", - сказал министр.