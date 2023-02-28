Лачинская дорога должна быть использована исключительно для перевозки гуманитарных грузов – Лавров (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14:01

БАКУ/Trend/ - Лачинская дорога должна быть использована исключительно для перевозки гражданских и гуманитарных грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, стороны в рамках совместного взаимодействия добиваются достижения этого соглашения.

"Сегодня мы работаем над разрешением этих вопросов" - добавил он.