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Лачинская дорога должна быть использована исключительно для перевозки гуманитарных грузов – Лавров (Дополнено)

Политика Материалы 28 февраля 2023 15:56 (UTC +04:00)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14:01

БАКУ/Trend/ - Лачинская дорога должна быть использована исключительно для перевозки гражданских и гуманитарных грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, стороны в рамках совместного взаимодействия добиваются достижения этого соглашения.

"Сегодня мы работаем над разрешением этих вопросов" - добавил он.

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