Позиция Армении в деле налаживания отношений с Азербайджаном стала более деструктивной после начала работы миссии ЕС – министр (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - Позиция Армении в деле налаживания отношений с Азербайджаном стала более деструктивной после начала работы миссии ЕС.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, миссия ЕС носит временный характер и имеет две цели.

"Во-первых, укрепить доверие между сторонами и способствовать делимитации. К сожалению ни первая, ни вторая функции не достигли своего результата. Более того, мы видим, что с началом деятельности миссии позиция армянской стороны по переговорному процессу стала более деструктивной", - отметил Байрамов.

Говоря о долгосрочной миссии, министр подчеркнул, что это произошло с нарушением тех процедур, которые были достигнуты в октябре в Женеве.

"Мы не признаем присутствие этой абстрактной миссии и делимитации армяно-азербайджанской границы. У нас есть по этому поводу обеспокоенность и мы транслируем ее как по дипломатическим каналам, так и публично. Мы продолжим отслеживать этот процесс", - добавил он.