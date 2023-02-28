21-е заседание российско-азербайджанской межправкомиссии пройдет в апреле – Лавров (Дополнено)

добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14-25

БАКУ /Trend/ - Проведение 21-го заседания российско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству запланировано на апрель этого года в Москве.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, стороны договорились поощрять хорошо зарекомендовавшие себя бизнес-миссии и деловых партнеров.

Отметим, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос на 24 процента в 2022 году и достиг показателя в четыре миллиарда долларов.