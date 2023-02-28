Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в восстановление территорий Азербайджана – Лавров (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14:23

БАКУ /Trend/ - Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в постконфликтное восстановление территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, стороны тесно сотрудничают в топливно-энергетической, промышленной, производственной и других сферах.

"Российские компании активно включаются во все проекты реализуемые в Азербайджане, в том числе в постконфликтном восстановлении территорий Азербайджана. Хочу отметить, что 21-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в апреле этого года в Москве. Россия и Азербайджан достигли соглашения поощрять зарекомендовавшие себя бизнес-миссии и деловых партнеров", - добавил он.

Отметим, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос на 24 процента в 2022 году и достиг показателя в четыре миллиарда долларов.