Формат 3+3 находится под нашим вниманием - Лавров (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 февраля 15:02)

БАКУ /Trend/ - Формат 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) находится под нашим вниманием.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

По его словам, ведется подготовка ко второму заседанию.

"Пока было проведено только одно заседание формата 3+3. Грузия отказалась от участия, но мы всегда держим дверь для Грузии открытой. Это в полной мере сохраняет актуальность в контексте подготовки на данном этапе второго заседания", - сказал он.